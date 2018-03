%%%Twitter empfiehlt sich als Werbe-Plattform für WM%%%

Der Kurznachrichtendienst Twitter wird von vielen Sport-Fans zum Austausch und als Diskussionsplattform genutzt – für Marken ein potenzielles Werbeumfeld. Rechtzeitig zur Fußball-WM in Russland veröffentlich das soziale Netzwerk sieben Tipps für Marken, wie sie dieses nutzen können:

1. First View

First View stellt eine 24-Stunden-Timeline-Übernahme dar. Die jeweilige Kampagne steht im Mittelpunkt: Nutzern aus Deutschland, die im entsprechenden Zeitraum Twitter zum ersten Mal auf ihrem Smartphone oder über twitter.com aufsuchen, wird die Kampagne als Promoted Video ganz oben in ihrer Timeline eingeblendet.



2. Emoji Targeting

In den vergangenen zwei Jahren wurden laut Brandwatch weltweit auf Twitter über 6,4 Milliarden Emojis verschickt. Während der Weltmeisterschaft werden die Fans voraussichtlich noch mehr Emojis nutzen. Mit Emoji Targeting haben Marken die Möglichkeit, die Fußballfans gezielt auf Twitter anzusprechen.



3.Sponsoring-Pakete

Es wird auf Twitter eine Vielzahl von Original-Contents geben, die von verschiedenen Twitter-Partnern rund um das Turnier erstellt werden. Dazu gehören auch Einblicke und Inhalte im Vorfeld der WM. Auch wenn die Twitter Real-Time-Clips mit dem offiziellen Sender ITV bereits ausverkauft sind, ergeben sich hier für Marken Sponsoring-Möglichkeiten.

4. Sponsored Video Website Cards

Video Website Cards unterstützen bei der Generierung von Click-Throughs zu den Ziel-Websites. Twitter bietet ab sofort Sponsored-Versionen der Video Website Cards an.



5.Videoumfragen

Umfragen sind ein beliebtes Tool, da sie für Engagement sorgen. Im Beispiel von @VirginMedia wird eine Videoumfrage eingesetzt, um das Engagement rund um das Fußball-Highlight des #DeadlineDay abzubilden. Ein weiteres Beispiel kommt von @McDonaldsUK und konnte über 331.000 Teilnehmer erzielen.



6. Die Power der Content Creator

Twitters globale Creator-Abteilung Niche hat es sich zum Ziel gemacht, Kreative direkt mit Brands zu verbinden, um die Markenbotschaften optimal in die Zielgruppe zu bringen. Zu den Beispielen zählt @Vauxhall, das während der EURO 2016 mit einem Team von Kreativen zusammengearbeitet hat.



7. Auto-Response-API Kampagnen

Dieses Tool kann auf Twitter genutzt werden, um die Leute daran zu erinnern, sich auf Live-Events einzustimmen. Unter @TwitterMktgUK kann mit einem Tweet interagiert und so sichergestellt werden, dass man während der WM einige der besten Fußball- und Marken-Tweets direkt erhält.