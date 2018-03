%%%Jokos und Klaas' Agentur-Unit Florida Reklame arbeitet für s.Oliver%%%

Die Kreativ-Schmiede um das Moderatoren-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf konzipiert und produziert mit der neugegründeten Unit Florida Reklame eine digitale Kampagne für das Modelabel s.Oliver. Die drei unterschiedlichen Spots sowie diverse Social Media Content-Snips (Boomerangs, Insta Stories) sind ab sofort auf den s.Oliver-Social Media-Kanälen, im s.Oliver Online Shop sowie in digitalen Mediakampagnen zu sehen. Zudem werden Screenshots und statische Bilder aus den Spots in Anzeigen, in den s.Oliver Stores (Fenster und Instore) sowie im s.Oliver Kundenmagazin eingesetzt.



Im Rahmen der Kampagne wird mit Joko Winterscheidt als Testimonial gespielt: Der Moderator ist ein vielbeschäftigter Mann. Die ein oder andere Fernsehshow, ein neues Reportage-Magazin und diverse Startup-Projekte – da bleibt nicht viel Zeit. Winterscheidt hat vorgesorgt und zwar mit vorproduzierten Spots, in die jedes beliebige Produkt integriert werden können. s.Oliver nutzt diese "Werbespot-Schablone" für die aktuell zu bewerbenden Polo-Shirts und die So Flex-Schuhe.

Das Produktionsteam für die aktuelle s.Oliver-Kampagne umfasst Sebastian Graage, Maximilian Williams (beide Kreation), Justin Izumi, Sebastian Graage (beide Regie) und Groundglass (Service Produktion). Ansprechpartner auf Kundenseite ist Sandro Schramm, Director Marketing s.Oliver.



Florida Reklame wurde im Februar 2017 als Inhouse Unit von Florida TV gegründet mit dem Anspruch "Werbung mit größtmöglicher kreativer Freiheit zu produzieren". Florida TV ist der Produzent hinter Formaten wie 'Late Night Berlin', 'Das Duell um die Welt', 'Beginner gegen Gewinner', 'Die Beste Show der Welt' oder 'Circus HalliGalli'.



"Unser Ziel ist es, Werbung so zu gestalten wie wir sie sehen wollen", sagt Tim Sproten, Client Service Director bei Florida Reklame. "Werbung muss unterhalten. Florida TV produziert seit Jahren erfolgreich höchst unterhaltsame Inhalte für die werberelevante Zielgruppe. Bei uns gibt es alles aus einer Hand: Die neue Unit hat nicht nur Zugriff auf das gesamte Kreativteam der Florida TV sondern auch auf einen über viele Jahre eingespielten Produktions- beziehungsweise Postproduktionsapparat. Das macht Wege kürzer, Abstimmungen einfacher und lässt mehr Raum für Kreativität." Neben der s.Oliver-Kampagne hat Florida Reklame seit der Gründung bereits für Kunden wie Lidl, LBS/BBDO, Gruner + Jahr/CC15, kfzTeile24 oder den NDR gearbeitet. Projekte für weitere Kunden befinden sich in der Umsetzung.