Accenture kauft die Digital-Agentur MXM von Meredith

Gut ein Jahr ist es her, da übernahm der Consulting-Konzern Accenture die SinnerSchrader-Gruppe in Deutschland und sorgte hierzulande für Schlagzeilen. Inzwischen gilt Accenture Interactive mit über 10.000 Beschäftigten als größte Digital-Agentur der Welt. Nun kann Accenture in Nordamerika einen weiteren Scoop landen und die Digital-Agentur MXM des Medien-Konzerns Meredith übernehmen.

Das rund 450 Köpfe zählende MXM-Team, das Kunden wie Barilla, Kraft Heinz und Volkswagen betreut, ist neben dem Hauptsitz New York noch US-Standorten wie Dallas, Des Moines, Detroit, Los Angeles und Washington DC präsent.