BBDO: Lidl auf dem Absprung?

Auf Wechsel in der Marketingleitung folgt häufig auch eine Veränderung in den Agenturbeziehungen. Das könnte jetzt auch bei Lidl der Fall sein. Die Hinweise verdichten sich, dass sich der Neckarsulmer Discounter von seinem Stammbetreuer BBDO trennen will. Auf Anfrage bei Agentur-Sprecher Ulf Brychcy hieß es bereits vor Ostern "Kein Kommentar". Auch bei Lidl war bislang nichts zu erfahren: Man mache grundsätzlich keine Angaben zu den Agenturbeziehungen, so eine Sprecherin des Kunden.

Einer der Hinweise ist die neue Marketingleitung von Lidl: Nachdem Deutschland-Chef-Marketeer Arnd Pickhardt im Dezember 2017 das Unternehmen verließ, übernahm Lidl International-Marketing-Boss Jürgen Achenbach seinen Posten. Achenbach, seit 2005 bei dem Discounter an Bord, blickt auf eine Agentur-Karriere mit Stationen bei Panama, Stuttgart, und Nessbach, Köln, zurück. Bei der Trennung von Pickhardt war die Rede von Unstimmigkeiten über die Ausrichtung der Marke Lidl. Lange war Pickhardt zwar nicht an Bord gewesen – er hatte 2015 Christoph Schneider beerbt. 2016 zeichnete er aber für den Lead-Agenturen-Pitch verantwortlich, den BBDO gegen die Hirschen Group-Tochter Freunde des Hauses gewann.

