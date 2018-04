%%%HitchOn macht Influencer Marketing auf YouTube%%%

69 Prozent der 15- bis 18-Jährigen sind mehrmals täglich auf YouTube unterwegs - das zeigt u.a. die aktuelle Jugendstudie von elbdudler. Die 2015 gegründete Agentur HitchOn legt als YouTube Certified Company den Fokus auf genau diesen Bereich: YouTube- und Influencer Marketing. Geschäftsführerin Sarah Kübler, die zuvor bei ZDF Enterprises tätig war, leitet das Team in Mainz, das derzeit aus 20 Mitarbeitern besteht. "Essentiell für alle Bereiche ist unsere IT, die mit drei Mitarbeitern unser YouTube-Auswertungs-Tool weiterentwickelt", sagt Kübler. Das Tool ist die Basis der Arbeit des HitchOn-Teams. Es wird für Influencer-Kampagnen genutzt oder für die Optimierung von YouTube Channels.



Zum Kundenportfolio von HitchOn zählen neben mittelständischen und großen Unternehmen auch TV-Sender und DAX-Konzerne wie KIKA, Yves Saint Laurent Beauté, Volkswagen, mydays oder die Bundeszentrale für politische Bildung. Da die Möglichkeiten zur Produktplatzierung oder zur Umsetzung von Webvideoproduktionen, Kampagnen oder Projekten in allen Genres sehr breit gefächert sind, sei die Agentur an keine Sparte gebunden, so Kübler.

Die Marktentwicklung des Influencer Marketing bewertet Kübler positiv. Entwicklung sieht sie vor allem in einem Bereich: "Bisher wenig genutzt wurde meiner Ansicht nach das Potenzial, das in der Zusammenarbeit mit Influencern im Bereich Employer Branding steckt! Sicher auch, weil hier die Passgenauigkeit zwischen Influencer und Marke noch essentieller ist, als bei anderen Kampagnen."



