%%%Vertigo Media produziert TV-Spots für Homebell%%%

Die Handwerker-Plattform Homebell geht in die Offensive und hat sich dafür von der Vertigo Media AG aus Ludwigsburg zwei TV-Spots produzieren lassen, die bis in den Herbst hinein auf den Kanälen ProSieben Maxx, Sixx, kabel eins Doku und Sat.1 Gold laufen werden. Mit der Kampagne will Homebell urbane Zielgruppen ansprechen, die Bedarf an hochwertigen Serviceleistungen hat.

Die Produktionskosten der Spots liegen im fünfstelligen Bereich, heißt es aus dem Berliner Unternehmen. "Homebell ist seit seiner Gründung immer weiter gewachsen und bereits zweieinhalb Jahre später der digitaler Marktführer für Renovierungsarbeiten", erklärt Homebell-Gründer und Geschäftsführer Felix Swoboda. "Mit den TV-Spots gehen wir den nächsten Schritt, um unsere Kundenansprache auszubauen und so Millionen zusätzlicher Haushalte anzusprechen."



Auf der Referenzliste der Film- und TV-Produktionsgesellschaft stehen u.a. der ADAC, Doc Morris, die Sparkassen, Sioux und weg.de.