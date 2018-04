%%%Citroën und Traction inszenieren den C4 Cactus cool und komfortabel%%%



Eile in der Morgenroutine: Im neuen Citroën-Spot ist ein Vater zu sehen, der seine Kaffetasse unbeschadet dirch die Stadt kutschiert (Foto: Citroën)

'Comfort is the New Cool' – unter diesem Motto steht die Kampagne zur Deutschland Premiere des neuen Citroën C4 Cactus am 14. April. Zur Markteinführung präsentiert der französische Autobauer eine internationale Werbekampagne, in der die neue Advanced Comfort Federung der Kompaktlimousine in den Vordergrund gestellt wird. Zum Einsatz kommen TV-Spots sowie Print-, PoS,-, Digital- und Social Media-Maßnahmen. In Deutschland ist der Clip 'Comfort is the New Cool' bereits seit dem 30. März 2018 on air. Die Gestaltung lag bei der Agentur Traction, einer Unit des Stammbetreuers BETC Paris.



Der Film 'The Mug' erzählt vom Alltag eines Vaters und seiner Familie. Frühstücken, die Kinder vor der Schule absetzen, ins Büro fahren. In der Eile der morgendlichen Routine vergisst der Vater seine auf dem Fahrzeugdach abgestellte Kaffeetasse. Die Fahrt quer durch die Stadt übersteht die Tasse durch die Advanced Comfort Federung unbeschadet. Der Werbeauftritt soll den Markenclaim 'Inspired by You' unterstreichen.



Der Spot wird in rund 30 weiteren Ländern zur Markteinführung des neuen Citroën C4 Cactus in einer 30 Sekunden langen Version gezeigt. Für die digitalen Kanäle, mit einem besonderen Augenmerk auf Social Media, sollen zudem weitere Clips produziert werden.



Die Printwerbung ist in einem schlichten, ausgefeilten Design gehalten. Die Typografie wurde vom Designer Alex Trochut entworfen, der bereits durch die Zusammenarbeit mit Adidas, Apple, Coca-Cola und Converse auf sich aufmerksam gemacht hat.



In puncto Soundtrack setzt Citroën seine Strategie fort, bei jeder Markteinführung mit einer französischen Band zusammenzuarbeiten. Nach Part Time Friends (Citroën C3), Blow (Citroën C3 Aircross) und Naive New Beaters (Citroën SpaceTourer) ist Superjava die nun ausgewählte Musikgruppe. Ihr Titel 'All in all' wurde bereits bei der Pressepräsentation des neuen Citroën C4 Cactus im Oktober 2017 gespielt und ist ab sofort der Song der Werbekampagne.