Fußball-WM Sponsor Hiense gibt Aktivierungsetat an Lagardère Plus

Der chinesische Elektronik-Konzern Hiense will die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland nutzen, um seinen Bekanntheitsgrad zu steigern. Das soll unter anderem mit Hilfe eines "Aktivierungsetat" geschehen, der international zum Einsatz kommen wird. Den Pitch um diesen Etat hat das kürzlich neu formierte Agentur-Network Lagardère Plus gewinnen und sich dabei gegen namhafte Konkurrenten durchsetzen können, wie Theresa Vorberg, Senior Director Strategy & Ideation bei der Lagardère Plus Germany GmbH mit Sitz in Berlin verkündet.

"Wir freuen uns, kurz nach unserer Taufe als Agentur-Marke gleich mit so einem großen internationalen Fußball-Sportereignis der Welt präsent zu sein", erklärt Olaf Bauer, GF Beo Lagardère Plus in Deutschland. "Die Entscheidung von Hiense für unser Angebot bestätigt uns in unserem Ansatz: Nur mit intelligenten Konzepten und kreativen Ideen, die dann auf höchstem Niveau umgesetzt werden, können Marken heutzutage Eindruck bei ihrer Zielgruppe hinterlassen"