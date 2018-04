%%%B&B Hotels wagt erstmals den Schritt ins Fernsehen mit Boris Becker als Testimonial%%%



Im ersten TV-Flight von B&B Hotels ist Boris Becker zu sehen (Foto: B&B Hotels)

Zum ersten Mal in der Geschichte der B&B Hotels ist die Economy-Hotelkette im Fernsehen präsent. Auf sieben TV-Sendern der ProSiebenSat1 Group werden bis zum 20. April 2018 rund 700 Ausstrahlungen laufen. Protagonist ist der Ex-Tennisspieler Boris Becker. Die Produktion übernahm die Berliner Agentur Römer Wildberger.



Mit der TV-Präsenz wird an die im Januar diesen Jahres veröffentlichte Online-Kampagne mit Boris Becker als Werbegesicht angeknüpft. Hier hatte sich die Tennis-Legende zu seinen Finanzen geäußert, den ebenfalls die betreuende Agentur Römer Wildberger produzierte. Neben diesem ersten Statement gibt es nun noch einen zweiten Spot: "Das hätte mir mal jemand früher sagen können" klagt Becker, als ihm bewusst wird, dass er eine Übernachtung inklusive SKY-TV, WLAN, Klimaanlage und Parkplatz ab 49 Euro bei der Hotelkette bekommen kann. Die beiden Spots 'Boris Becker Statement' und 'Boris Becker ist mies drauf' laufen parallel im Fernsehen.

Geschäftsführer von B&B Hotels, Max C. Luscher, sagt: "Mit der Präsenz im Fernsehen betreten wir Neuland und sind gespannt, was sich daraus entwickelt. Die erneute Zusammenarbeit mit Boris Becker war klasse, wir könnten uns keinen besseren TV-Start vorstellen."

Die B&B Hotels GmbH ist eine Tochter der französischen Kette Groupe B&B Hôtels mit über 430 Hotels in Europa. In Deutschland eröffnete 2017 das 100. Hotel. Derzeit bietet B&B Hotels mit 103 Hotels mehr als 10.600 Gästezimmer in ganz Deutschland an. Weitere B&B Hotels befinden sich aktuell in Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Marokko, Tschechien und Brasilien.

Römer Wildberger ging 2007 an den Start. Bereits fünf Jahre zuvor bildeten die beiden Agenturgründer Alex Römer und Thomas Wildberger das erste freie Text/Text Team Deutschlands. Seit 2012 ist Römer alleiniger Geschäftsführer. Zu den Kunden des Dienstleisters zählen Ferrero, 'Berliner Morgenpost' und der Cluburlaub-Anbieter Aldiana.