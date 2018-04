%%%Nutzung von Social Media mobil legt um 11 Prozentpunkte zu %%%



Die Nutzung von Social Media auf mobilen Endgeräten (Foto: Faktenkontor)

Die Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor und der Marktforschers Toluna haben ihren jährlich erscheinenden Social Media-Atlas veröffentlicht. Er zeigt: 72 Prozent der deutschen Internetnutzer gehen über mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets auf die sozialen Netzwerke wie Twitter, Facebook & Co.



Die Nutzung von "Social Media to go" hat damit innerhalb eines Jahres elf Prozentpunkte gewonnen. Vor allem Teenager nutzen die Netzwerke mobil: 97 Prozent der Befragten im Alter zwischen 14 und 19 Jahren sind mobil unterwegs. Die Nutzung ist in der Zielgruppe der Twens von 47 Prozent im Jahr 2012 auf jetzt 95 Prozent angewachsen – und bei den Nutzern ab 60 Jahren sind mit 49 Prozent inzwischen fast die Hälfte mobil in den Social Media vertreten. Das am häufigsten verwendete Endgerät ist dabei das Smartphone, das zwei von drei Befragten verwendet. Tablets werden nur noch von 17 Prozent der Internet-Nutzer verwendet.



