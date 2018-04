%%%Kolle Rebbe baut Zusammenarbeit mit Kaldewei aus%%%

Kolle Rebbe befüttert künftig auch die Social Media Kanäle seines Kunden Kaldewei - seit 2014 verantworten die Hamburger Kreativen als Leadagentur die Marketingkommunikation des Luxusbadausstatters; nun konnte das Mandat mit dem Social Media-Etat ausgebaut werden. Gemeinsam mit den Content Spezialisten von Partneragentur Territory soll die digitale Kommunikation von Kaldewei neu aufgestellt werden.

Als erstes Projekt präsentieren die Agenturen die Umarbeitung des traditionellen Gesamtkatalogs des Herstellers in einen "Magalog", der mit aufwändig inszenierten Geschichten zum Beispiel über Künstler wie Jeff Koons, Olafur Elisasson, die Luxusfarbenmarke Farrow&Ball oder das Spitzenhotel The Westin in der Elbphilharmonie das Badezimmer als "Sehnsuchtsort" inszeniert. Diese Strategie wird auch in die relevanten Social-Kanäle wie Instagram und Pinterest transportiert.

Die Franz Kaldewei GmbH & Co. KG mit Stammsitz in Ahlen ist mit ihrem Portfolio aus über 600 Duschflächen, Waschtischen und Badewannen in über 80 Ländern der Welt präsent.