%%%Bayer relauncht den Markenauftritt%%%



Der neue Look entstand in Zusammenarbeit mit Landor (Foto: Bayer)

Die Marke Bayer tritt ab sofort mit einem neuen Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit auf. Ziel ist eine insgesamt aufgeschlossenere und weltoffenere Wirkung. Die Farb- und Bildsprache der Marke beispielsweise soll wärmer, lebendiger und dynamischer sein. Für den Relaunch arbeitete die Bayer AG mit dem Londoner Büro der Branding-Agentur Landor zusammen. Die neue Marken-Positionierung vereint Bayers Unternehmenstradition mit den heutigen, insbesondere digitalen Anforderungen an den Auftritt eines internationalen Großkonzerns, so lautet ein Kerngedanke der Maßnahme. Zudem wollen die Leverkusener die Veränderungen, die sich aus der Unternehmensausrichtung auf Gesundheit und Ernährung ergeben, auch im Markenauftritt erlebbar machen.

Werner Baumann, Vorstandsvorsitzender von Bayer: "Unsere Marke ist das wichtigste Erkennungsmerkmal unseres Unternehmens. Menschen auf der ganzen Welt vertrauen Bayer seit mehr als 150 Jahren."

Dr. Michael Preuss, Leiter Communications and Public Affairs bei Bayer, erläutert die Herangehensweise und die Ziele bei der Anpassung des Markenbildes im Unternehmensblog. Unser Schwestermagazin 'Healthcare Marketing' berichtet hier mehr dazu.