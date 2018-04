%%%Victorias Secret-Model Karlie Kloss ist das Gesicht für Liptons Green Ice Tea-Digitalkampagne%%%



Lipton setzt für die Green Ice Tea-Digitalkampagne auf Topmodel Karlie Kloss als Testimonial (Foto: PepsiCo)

Die PepsiCo-Brand Lipton Green Ice Tea feiert in diesem Jahr die neue Digitalkampagne 'Taste Green, Feel Good' mit Topmodel Karlie Kloss als Testimonial. Gemeinsam mit Kloss soll dynamisch in das Frühjahr 2018 gestartet werden.

Neben dem seit Februar laufenden Sponsoring von 'Germany’s Next Topmodel' wird die Lipton Green Ice Tea-Kampagne mit dem Claim 'Taste Green, Feel Good' am PoS und auf den Social Media-Kanälen Facebook, Instagram und YouTube gespielt. Neben Social Media Postings auf den Kanälen von Lipton und Kloss wird die Online-Reichweite zusätzlich durch Kooperationen mit acht deutschen Influencern erhöht. Darunter Samantha Brock und Anna Wilken, 2014 Teilnehmerinnen bei Germany’s Next Topmodel und seither als Models und Influencer unterwegs. Der US-amerikanische Getränkekonzern rechnet mit einer starken Gesamtreichweite der Digitalkampagne von ca 65. Mio Kontakten. Ab April starten die PoS-Aktionen: Konsumenten werden über Displays in den Märkten und Regalen des Non-Discounts sowie Coupon-Aktionen angesprochen.

Lipton hatte im vergangenen Jahr die Eistee-Geschmackssorten Jasmine Lychee und Mint Citrus einem Design-Relaunch unterzogen, der nach eigenen Angaben Anlass für die größte Marketing-Kampagne in der Firmengeschichte sei. An der flankierenden Kampagne und dem Relaunch waren die Agenturen Design Bridge, CBA und Gutenberg Networks beteiligt.