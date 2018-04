%%%So kämpfen der WWF und Track für den Klimaschutz%%%

Mit der neuen Kampagne 'Stopp die Erderhitzung' hat es sich die Umwelt- und Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) zusammen mit der Hamburger Agentur Track zur Aufgabe gemacht, auf die globalen Probleme der Klimakrise aufmerksam zu machen. Die Kampagne startet Anfang April und ist deutschlandweit auf Plakaten sowie online zu sehen. Mit den Spendeneinnahmen sollen Aufforstungsprojekte im Amazonas realisiert werden.



Ziel der Kampagne ist es, neue Mitglieder zu gewinnen und Spenden zu sammeln, um den Regenwald aufzuforsten und zu schützen. Der Auftritt soll durch die Bilder und Botschaften zum Nachdenken und direkten Engagement einladen. Unter dem Motto 'Was wir zerstören, zerstört auch uns' werden menschliche Gesichter gezeigt, die durch typische Auswirkungen der Klimakrise zerstört werden. Das erste Motiv widmet sich dem Thema Dürre, ein weiteres den Folgen des Kohleabbaus.



"Wir wollen mit der Kampagne zeigen, dass die Klimakatastrophe nicht etwas Abstraktes ist, sondern direkte Auswirkungen auf uns Menschen hat", kommentiert Britta Poetzsch, CCO Campaign bei Track. Die Agentur arbeitet seit 2016 auf regulärer Basis, nicht pro-bono, für die Organisation mit Deutschland-Sitz in Berlin, die die vergangenen zwei Jahre das Thema Wilderei in den Fokus gestellt hatte.



Der WWF wurde 1961 als internationale Dachorganisation in der Schweiz gegründet. Die deutsche Organisation existiert seit 1963. Das globale, unabhängige Netzwerk ist in über 100 Ländern weltweit aktiv und verfügt über 90 Büros in 40 Ländern. Weltweit fördern fünf Millionen Menschen den WWF. In Deutschland haben 520.000 Förderer die Organisation im letzten Jahr unterstützt.