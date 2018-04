%%%Drei Viertel der Marketers wollen ihr Content Marketing Budget erhöhen %%%

Vier von zehn Chief Marketing Officers werden ihre Werbeausgaben 2018 erhöhen, aber fast drei Viertel (72 %) erhöhen ihr Budget für Content-Marketing. Zu diesem Ergebnis kommt der Marketing- und Werbedienstleister NewBase (ehemals Publicitas International) in seinem neuesten Bericht "Der sich entwickelnde Marketer". Das Unternehmen mit Hauptsitz im schweizerischen Glattpark und Deutschlandsitz in Frankfurt hat für die Studie weltweit Marketingleiter befragt und präsentiert darin fünf Themenschwerpunkte, die die Marketers umtreiben: Umsatzgenerierung, Kundenerfahrung, Daten, Inhalte und Prozesse.



Für Digital, Content Marketing und Social rechnen drei Viertel Befragten mit mehr Budget. Für die Funktionen Marketingstrategie, Werbung, Markenaufbau, PR, Design und Produktmarketing erwartet nur ein kleiner Teil der CMOs steigende Budgets. Jeder Zweite prognostiziert einen Anstieg bei Investitionen in den Markenaufbau. Etwas weniger als die Hälfte will im kommenden Jahr mehr in Kommunikation und PR investieren. Für zukünftig wachsende Funktionen wie Kundenerfahrung, Kundenservice, E-Commerce, Daten und Forschung sehen die CMOs steigende Budgets.



Weitere Erkenntnisse der Befragung ergaben, dass sich jeder zweite CMO die Optimierung der Customer Journey ganz oben auf die Prioritätenliste geschrieben hat. Mehr als 80 Prozent der CMOs geben an, dass sie mehr Geld für die Investition in Daten erhalten und dieses Budget nutzen..

Hinsichtlich der Prozesse in Unternehmen sagen 43 Prozent der Marketer, dass programmatische Werbung vollständig an Dienstleister ausgelagert wird. Die Bereiche Marketingstrategie (86 %), Preisgestaltung und Produktmarketing (76 %) sowie Kundenerfahrung (75 %) werden dahingegen häufig betriebsintern abgewickelt.