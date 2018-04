%%%Grey startet Unit für eSports%%%



v.l.n.r.: Niklas Timmermann, Torsten Greif, Daniel Luther, Lars Zimmermann (Foto: Grey)

Nach dem Launch der Sports Division von Grey Germany, Düsseldorf, im vergangenen Dezember geht nun eine Unit für eSports an den Start. An Bord sind hierfür neben dem Grey Sports-Gründer Lars Zimmermann auch die ehemaligen eSports-Weltmeister Daniel Luther und Niklas Timmermann sowie Torsten Greif. Erste Kunden sind laut Agentur bereits akquiriert und werden in Kürze kommuniziert.

Grey-CEO Dickjan Poppema sagt: "In den vergangenen Monaten haben sich unsere Experten gezielt mit einigen Unternehmen ausgetauscht und wir haben gemerkt, was für Möglichkeiten der Markt bietet. Allerdings ist die Hauptzielgruppe mit den 'herkömmlichen' Werbemaßnahmen kaum mehr zu erreichen – teilweise lehnt sie etablierte Maßnahmen strikt ab. Hier setzt Grey esports an und bietet einen ganzheitlichen Ansatz der Beratung, um gemeinsam mit den Kunden die vielfältigen (Einstiegs-) Möglichkeiten auszuloten. Mit Daniel und Niklas sind zwei absolute Insider und Experten an Bord, die den Markt nicht nur kennen, sondern auch mitgestalten. Torsten bringt sein umfangreiches Netzwerk und Know-How im Bereich (Groß-) Projekte ein, um eSports Projekte unternehmenstauglich zu gestalten. Lars’ Expertise kommt aus dem klassischen Sport-Marketing."

CEO Poppema führt ein Team mit etwa 350 Mitarbeitern, die unter anderem für Barmer, Deichmann, Grohe, HSBC, Merck, Montblanc, Pfizer, Procter & Gamble, QVC, Volvo sowie Westlotto arbeiten.

Poppema will im nächsten Jahr seinen Posten räumen.