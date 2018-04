%%%Neu-Gründung von Sportmarketing-Agentur ONE8Y%%%

Valérie Sternebeck und Dr. Michael Zengel sind am 5. April 2018 mit ihrer gemeinsam neu gegründeten Sportmarketing-Agentur 'ONE8Y' (OneEighty) an den Start gegangen. Beide kommen von der Berliner Agentur-Gruppe Advant, wo Zengel für alle kundenübergreifenden Research-Projekte verantwortlich war und das Research-Team führte. Sternebeck hat als Senior Consultant strategische Beratungsprojekte geleitet und zudem mit CEO Hendrik Fischer auf New Business-Themen gearbeitet. Fokus von ONE8Y soll die Verbindung von Kreativ-Leistungen mit Daten sein. Um die Arbeit zu strukturieren, wird sich die Agentur in vier Units gliedern: Brand Consulting, Brand Management, Brand Intelligence und Brand Innovation.



Geschäftsführer und Gründer Zengel sagt: "Es gibt einen Ort, ca. 180 cm über dem Boden, wo jede Marke hinein möchte: In den Kopf der Zielgruppe. Wer zukünftig dabei erfolgreich sein will, muss Kreativität mit Daten kombinieren und auch bereit sein, Gelerntes zu verwerfen und eigene Aktivitäten um 180° zu drehen."



Gründungspartnerin Sternebeck ergänzt: "Wir, bei OneEighty, beraten und betreuen alle Marktteilnehmer vom Rechteeinkauf bis zur Aktivierung im Sportmarketing. So entwickeln wir kommunikative und vertriebliche Lösungen, die die individuellen Zielgruppen unserer Kunden intelligent und nachhaltig erreichen – und das über alle Touchpoints hinweg: von digital bis on-the-ground."



Der Standort befindet sich in Wiesbaden, wo zunächst zwei festangestellte Mitarbeiter beschäftigt sind, die je nach Projektbedürfnissen von Freelancern unterstützt werden.