%%%Aldi lanciert neuen TV-Spot mit The Back Room McCann %%%



Aldi Nord und Süd werben in neuem Werbe-Spot gemeinsam (Foto: McCann)

Am Sonntag, den 8. April, wird ab 20 Uhr auf allen großen deutschen TV-Sendern der neue Spot von Aldi Nord und Aldi Süd anlaufen. Er stammt aus der Feder der Frankfurter Agentur The Back Room McCann, die eigens für Aldi Nord von der McCann Worldgroup gegründet wurde. Für die Leitung sind Dirk Göbel und Michael Funk verantwortlich. Die Filmproduktion liegt bei Lippertwaterkotte filmproduktion, Regie führte Maurus vom Scheidt. Die Schaltung obliegt Territory Media.



Die 45-Sekünder für den Essener Lebensmittel-Discounter, die online u.a. auch als 35-Sekünder gezeigt werden, nehmen den Zuschauer mit auf eine Reise durch die Herkunfts- und Anwendungsorte der Aldi-Produkte wie eine Apfelplantage oder ins Fußballstadiont. Der TV-Spot endet mit dem Claim "Jeden Tag besonders – einfach Aldi" und den beiden Logos von Aldi Nord und Aldi Süd.



"Wir wollen unseren Kunden zeigen, dass Aldi über beste Qualität zum besten Preis hinaus Produkte bietet, die vielfach frisch, zertifiziert und bio sind", sagt Kay Rüschoff, Geschäftsführer Marketing bei Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG.



"Beim Thema Aldi haben die meisten ein ziemlich klares Bild im Kopf. Hier kann Kommunikation mit den vielfältigen Qualitäten des Aldi Angebots überraschen ", sagt Michael Funk, Geschäftsführer Kreation, The Back Room McCann. Dirk Göbel, Geschäftsführer bei The Back Room McCann ergänzt: "Für Aldi stehen die Kundenbedürfnisse stets an erster Stelle. Daran richten wir auch in der Kommunikation unser Handeln aus. So sind die inhaltlichen Schwerpunkte des neuen TV-Spots folgerichtig an aktuellen Verbraucherbedürfnissen orientiert."



Aldi Süd erweitert seine Online-Vermarktung



Neben dem TV-Spot startet eine weitere Maßnahme, die allerdings nur für Aldi Süd läuft. Die Hamburger Agentur Track realisiert auf Basis des Kundenmagazins 'Aldi inspiriert' eine neue digitale Plattform. Sie soll in Rubriken wie Wohlfühlen & Fitness, Draußen & Garten, Familie & Kinder sowie Reisen unterteilt werden, sodass die Nutzer die Inhaltsschwerpunkte der Seite selbst konfigurieren können. Ziel der Plattform ist die direkte Kundenansprache, daher findet die Sales- und Produktkommunikation weiterhin auf der Seite aldi-sued.de statt. Das Projekt gewannen die Hanseaten in einem Pitch.



"Mit der Plattform wollen wir gemeinsam mit Aldi Süd zeigen, wie sich Markenpräsenz im Internet gerade massiv wandelt und in anderer Form als reinem Abverkauf einen Mehrwert für den Konsumenten kreiert", so Phillip Schilling, CEO Track.



Track beschäftigt als "Agentur für Markenführung" rund 200 Mitarbeiter, die Kunden wie Lindt, L’Oréal, Miles & More, McDonald’s, Mini, OLB, Peter Kölln, Unilever und Vodafone betreuen.