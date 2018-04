%%%Kühne und Refinery29 starten mit Branded Content-Kampagne digital durch%%%



Kühne und Refinery29 bewerben die Subbrand Enjoy mit einer digitalen Branded Content-Kampagne (Foto: Kühne)

Kühne meets Millennials: Unter diesem Leit-Gedanken und einer Digital-Kampagne will der Nahrungsmittelhersteller aus Hamburg seine Modernisierungsstrategie zur Verjüngung der gelichnamigen Marke auf ein neues Level heben. Den Auftakt macht eine Branded Content-Kampagne mit dem Online-Publisher Refinery29 ab dem 10. April. Im Fokus steht die Inszenierung der Kühne Enjoy Gemüsechips und Salatdressings.



Die Branded Content-Kampagne ist nach Angaben von Kühne eine Premiere. Mittels "modernem, zielgruppenrelevanten Content" soll über relevante digitale Touchpoints hinweg eine neue Zielgruppe für die Subbrand Enjoy anktiviert werden. Unter dem Motto 'Kreatives Foodstyling für deine Party' werden die Produktlinien Gemüsechips und Salatdressings entlang aktueller Foodtrends in Szene gesetzt.



"Es ist ein neuer Weg, den wir mit Refinery29 gehen. Wir kreieren einen starken und kreativen Markenauftritt, von spannendem Storytelling über echte Eyecatcher bis hin zu inspirierendem Content. Unser Ziel ist es, hohe Aufmerksamkeit in der jungen Zielgruppe und einen spürbaren Image-Gewinn zu schaffen", so Oliver Dambock, Digital Manager bei Kühne.



Die Kampagne wird am 10. April auf refinery.de und den zugehörigen Social Media Channels in Deutschland gelauncht. Kühne verlängert die Kooperation auf kuehne.de, der Facebookseite sowie im Marken­Newsletter. Fortgeführt wird der Markenauftritt der Kühne Subbrand Enjoy ab Ende April 2018 mit einer Kampagne in TV und Digital.