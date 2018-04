%%%Red Box-Ranking: 1. Quartal mit 50 Prozent neuen Namen %%%

Mögen die Spiele beginnen: Die Award-Saison ist bereits mit sechs Wettbewerben gestartet, die auf das Kreativranking des 'new business'-Schwester-Titels 'Red Box' einzahlen. In der ersten Betrachtung des Quartals hat TBWA erneut die Nase vorne. Das Omnicom-Network gewinnt wie schon im Vorjahr seine Awards mit der Berliner Tochter Heimat. Die bislang gewonnenen 14 Preise prämieren etwa 'Smashing the Clichès' (Kunde: Hornbach), 'Snowdrawings' (Kunde: Swisscom), 'Melanoma Campaign' (Kunde: Stiftung Deutsche Krebshilfe) und 'The Dark Diaries' (Kunde: FDP).



Die zweitplatzierte Agentur Serviceplan konnte bislang weniger Preise entgegennehmen: Die zwölf Medaillen gehen etwa an 'Dot. The first Braille Smartwatch' (Kunde: Dot Inc), 'The Fashion Mag Hijack' (Kunde: Stylight), 'Give Bag' (Kunde: Penny), 'The Book Tape' (Kunde: Heyne Hardcore) und 'The Truth Unveiled' (Kunde: Ipras).



Platz drei geht an die Hamburger Agentur Grabarz & Partner. Die Hanseaten verbessern damit im Vergleich zum Vorjahr ihren Rang um drei Plätze. Die Platzierung im ersten Quartal kommt durch die vier prämierten Volkswagen-Cases 'Kinderträume' und 'Lachende Pferde' zustande – die beiden Clips gewannen Gold beim Deutschen Werbefilmpreis und bei den AMEs.



Wie im Vorjahr gibt es im ersten Quartal der Jahresauswertung Neueinsteiger auf der Liste, 2018 sind es insgesamt 18 Agenturen. Am bekanntesten ist die Berliner Mercedes-Benz-Agentur antoni. Mit den Arbeiten 'Get A Job' und 'King of the Jungle' kommen die Hauptstädter auf insgesamt drei Preise bisher und den sechsten Platz. Unter den 18 Neulingen sind auch La Red aus Hamburg, Platz neun, und Fyff aus Nürnberg, Platz 22, zu finden. La Red punktete mit dem Jägermeister 'Jäm Bot', einem rappenden Chat Bot, und dem Tagesschau-Case 'Sags mir ins Gesicht' beim Econ Award. Fyff gewann bislang einen Preis für 'Immo erst zu Immowelt' (Kunde: Immowelt) beim Deutschen Werbefilmpreis. Die inhabergeführte Agentur ging 2013 an den Start und betreut außerdem mit einem 14-köpfigen Team um die Vorstände Andreas Amtmann, Daniel D’Angelo und Maurice Hodge Kunden wie adidas, Bionorica, BMW, Die Schwenninger Krankenkasse und Siemens.

Mehr über die weiteren Neueinsteiger und den aktuellen Stand in der Top 25 lesen Interessierte in der Print-Ausgabe 15 von 'new business'. Zur Bestellung eines Probe-Abos geht es hier.