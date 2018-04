%%% Isobar und The Story Lab holen Etat der Otto-Tochter Lascana%%%

Mit einem integrierten Konzept aus Social-Media- und Influencer-Marketing haben die Dentsu Aegis-Töchter Isobar und The Story Lab den zur Otto Group gehörenden Online-Wäschehändler Lascana überzeugt: Die beiden Agenturen setzten sich im Pitch-Auftritt um den Social Media-Etat der Wäsche- und Bademodenmarke aus der Otto Group durch. Ziel der Zusammenarbeit ist die Steigerung der Markenbekanntheit.

"Das Gesamtpaket aus exzellenter strategischer Expertise, gelungener kreativer Umsetzung für Facebook und Instagram sowie dem stimmigen Einsatz von Influencern hat uns einfach begeistert", begründet Jessica Brania, die zuständige Social-Media-Managerin von Lascana, die Entscheidung.

"Bereits ab April werden wir unser integriertes Kommunikationskonzept in zielgruppengerechtem Content für die Social-Media-Kanäle übersetzen und das Ganze mit den zur Marke passenden Influencern vernetzen", kündigt Richard Tejada, Managing Director von Isobar, an. "Unser Ziel ist es, die Bekanntheit für die Marke zu stärken, indem wir unseren klaren Fokus auf der Frau hinter der Wäsche legen – und nicht umgekehrt."

Mit dem Etatgewinn kann das neue Führungsduo Tejada und Daniel Pannrucker einen ersten gemeinsamen Erfolg verbuchen. Beide sind zu Jahresbeginn nach dem Abgang von Alexander Wipf und Christoph Riebling in die erste Reihe vorgerückt (zur nb-Meldung). Daniel Pannrucker ist Doppelgeschäftsführer für beide Agenturen.

Neben Lascana hat Isobar für den Bereich Social Media in diesem Jahr bereits den Zuschlag für die Umsetzung der Kampagnen für preis24.de, die Hülsenfrüchten von Müllers Mühle und die Bundesagentur für Arbeit mit der ZAV-Künstlervermittlung erhalten.

The Story Lab mit Sitz in Hamburg entwickelt kreative Content-Partnerschaften und Entertainment-Inhalte. Von weltweit über 300 Mitarbeitern sind rund 30 Mitarbeiter an den Standorten Hamburg und Düsseldorf tätig.