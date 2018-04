%%%Serviceplan liefert mit humorvoller Heuschnupfen-Werbung den 'Spot des Monats' März%%%

Der Bewegtbild-Wettbewerb 'Spot des Monats' vom 'new business'- Schwestermagazin 'Healthcare Marketing' hat im März Serviceplan Health & Life als Sieger hervorgebracht. Die Münchner holten Gold mit dem Spot 'MomentaHexal – Eine Welt ohne Heuschnupfen' für das Holzkirchener Pharmaunternehmen Hexal. Silber sicherte sich die Potsdamer Agentur DNMC mit dem Imagespot 'Wie fühlst du dich, wenn dein Kind krank ist?' (Kunde: Klosterfrau). Weiterhin wurden acht Bronze-Medaillen vergeben, darunter zwei Auszeichnung für WEFRA, Neu-Isenburg, die mit der Kampagne 'Luft' (Kunde: G. Pohl-Boskamp) sowohl in der Kategorie Produkt und Marke als auch in der Sparte Imagefilm überzeugte.

Der monatliche Wettbewerb wurde Anfang dieses Jahres vom Fachmagazin 'Healthcare Marketing' ins Leben gerufen. Mehr Informationen zum Wettbewerb und die Gewinner-Spots von März finden Sie unter healthcaremarketing-spotdesmonats.de.

Agenturen, Unternehmen/Institutionen und Produktionsfirmen können ihre Bewegtbild-Kampagnen/-Projekte für den 'Spot des Monats' April noch bis zum 17.04.2018 einreichen. Hier geht's zum Einreichungsformular.