%%%Ex-S&F-Duo Daniela Bartelt und Kathrin Diekmann startet Beratungsagentur %%%



Daniela Bartelt und Kathrin Diekmann (v.l.) heben die Beratungsagentur BarteltDiekmann aus der Taufe (Foto: BarteltDiekmann)

Sie kennen sich aus fast zehn Jahren gemeinsamer Zeit bei Scholz & Friends. Jetzt gehen sie mit ihrem ersten gemeinsamen Projekt an den Start: Daniela Bartelt, 40, und Kathrin Diekmann, 39, launchen mit BarteltDiekmann eine neue Beratung für die Kommunikationsbranche. BarteltDiekmann fokussiert sich auf die Bereiche Organisation, Human Resources (HR) und Kommunikation. Das Leistungsportfolio reicht dabei von Prozessdefinition und -optimierung in der Projektsteuerung, zielgerichtete Kundenführung, Begleitung von Recruiting Prozessen bis hin zur Optimierung der internen Kommunikation.

"Bei uns gibt es keine zeitaufwendigen Workshops und Standard Lösungen. Wir beraten individuell und auf den Punkt", so Bartelt über ihr Beratungsangebot. Diekmann erklärt: "Der Bedarf nach einfachen Prozessen in der Projektsteuerung, Transparenz in der Zusammenarbeit und neuen Wegen in Personalthemen ist hoch."

Bartelt studierte Betriebswirtschaftslehre an der FH Kiel und startete ihre Karriere 2005 bei Scholz & Friends Berlin. Später wechselte sie zu den Friends an die Elbe und leitet zuletzt standortübergreifend von Hamburg aus die Personalabteilung der Commarco-Tochter. 2012 machte sich Bartelt als Recruiterin und Personalberaterin selbstständig. Seither hat sie u.a. für Agenturen wie Mutabor Design, Heimat Hamburg, Ressourcenmangel, Wynken Blynken & Nod (ehemals Supermoon), Track, BrandCouture und PIA gearbeitet. 2013 bis 2014 absolvierte sie zudem eine Ausbildung zum systematischen Coach bei Bridgehouse.

Diekmanns Karriere startete bei der Point Werbeagentur und Grey Düsseldorf. 2000 kam sie zu Scholz & Friends Berlin, wo sie Bartelt traf. Dort betreute Sie u.a. die Deutsche Bank. 2007 zog sie nach Hamburg, wo sie zunächst als Account Supervisor bei SelectNY Hamburg für Procter & Gamble arbeitet, aber schließlich zu Scholz & Friends zurückkehrte und am Hamburger Standort bis 2011 Kunden wie Unilever und als Management Supervisor Tchibo betreute. 2011 folgte die Selbständigkeit als freie Beraterin und Projektleiterin u.a. für TRACK, Mutabor Design, FCB und intosite. Von 2015 bis 2017 war sie Referentin des Vorstands Digital der Ganske Verlagsgruppe. Seit 2018 ist sie wieder freiberuflich tätig.