Jung von Matt kreiert AR-Promotion für Active O2



Jung von Matt nutzt Augmented Reality für die aktuelle Active O2-Kampagne (Foto: Jung von Matt/Alster)

Mit einem neuen Case zeigt die Hamburger Agentur Jung von Matt, wie man Augmented Reality zur Verkaufsförderung einsetzen kann: Für die Lifestylemarke Active O2 der Adelholzener Alpenquellen GmbH haben die Kreativen unter dem Motto "Go Play Outside" eine Kampagne kreiert, die das AR-Tool der Musikerkennungs-App Shazam auf neue Weise nutzen kann. Dafür wurden direkt auf den Active O2-Flaschen Shazam-Codes aufgebracht, die den Nutzer virtuell zuerst auf eine verschneite Piste und anschließend auf die Microsite (http://www.activeo2.de/gewinnspiel/) der Kampagne führen. Dort können die Nutzer an einem Gewinnspiel teilnehmen – der Hauptgewinn ist ein Wintertrip inklusive Anreise und Übernachtung. Neben Konzept und Design der Kampagne stammt auch der zugehörige TV-Spot von Jung von Matt/ Alster.



"Musik ist ein starker Treiber für die Marke Active O2. Die Songs aus den TV-Spots sind nach dem Kampagnen-Launch regelmäßig die Suchanfrage Nummer 1 im Netz. Dieses Interesse greifen wir durch die Kooperation mit Shazam auf, indem wir das neue Shazam-AR-Tool für die gesamte Brand-Promotion nutzen – in TV, on Pack und im Netz. Und gestalten so die erste AR-Promotion im deutschen Getränkemarkt", sagt Peter Ströh, Geschäftsführer Jung von Matt/Next Alster.



Richard Harless, Senior Country Director Germany von Shazam ergänzt: "Mit den Bilderkennungs- und Augmented-Reality-Technologien von Shazam werden traditionelle Medien mit digitalen Inhalten erweitert, die die Verbraucher von heute erwarten. Adelholzener hat für seine Lifestylemarke Active O2 hat dieses Tool genutzt und eine neue Art der Verbindung mit seinen Kunden geschaffen. Die Verantwortlichen haben die Funktion 'Shazam to unlock augmented reality' für ihr wertvollstes Medium verwendet: Die eigene Produktverpackung."