%%%Milla & Partner erweitert Führungsteam um drei Partner%%%

Die Stuttgarter Agentur Milla & Partner hat seit Anfang des Jahres Zuwachs in der Führungsetage: Die langjährigen Mitarbeiter Peter Ludwig, Head of Strategy & Consulting, der Creative Director Tobias Kollmann und Robin Palleis aus dem Innovationslabor der Agentur haben Anteile an dem Dienstleister erworben. Das Führungsteam besteht nun neben den beiden Agenturgründern und Inhabern Johannes Milla und Peter Redlin aus acht Partnerinnen und Partnern.



"Mit den drei Partnern stärken wir die Bereiche Beratung, Kreation und Innovationslabor mehr denn je", so Milla und Redlin. "Unser Management und Creation Board wird damit gleichzeitig um Erfahrung und Verjüngung bereichert."



Die Agentur für Kommunikation beschäftigt 65 feste Mitarbeiter. Ihre Kernkompetenz liegt laut eigenen Angaben in der Kreation und Umsetzung von Markenwelten, Ausstellungen, Messeauftritten und Events. In aktuellen Projekten betreut die Agentur das Besucherzentrum im thyssenkrupp Testturm in Rottweil, das Smart Life Lab am Bosch Forschungscampus Renningen und einen temporären Markenpavillon für den Handelskonzern Metro.