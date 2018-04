%%%Postbank und BBDO zeigen wie leicht Baufinanzierung sein kann%%%



Die Postbank bewirbt ihren Baufinanzierungsbereich mit Testimonial Dirk (Foto: BBDO)

Wie einfach der Weg ins eigene Zuhause sein kann, zeigt die Postbank in der neuen Kampagne 'Ich bin Dirk': BBDO Düsseldorf nimmt in diesem Zuge mit einem Augenzwinkern das klassische Bild vom Nestbauer und Ernährer auf die Schippe. Zum crossmedialen Bewegtbildkonzept gehören Formate wie Online-Videos, Bumper Ads zu den Schwerpunktthemen Finanzierung, Makler und Modernisierung auf den Social Media-Kanälen und ein TV-Spot. Display-Ads, Content on Demand, eine Landingpage sowie vielfältige Maßnahmen in den Postbank Finanzcentern rund um das Key-Visual Dirk komplettieren die Kampagne.

In dem Clip hat sich der Single und Postbank Kunde Dirk dank der Postbank Baufinanzierung den Traum vom Eigenheim erfüllt. Dabei stellt er fest, dass nicht alles so einfach ist wie die Baufinanzierung der Postbank.

"Das Leistungsspektrum der Postbank zur Baufinanzierung ist breit. Statt das in einem langen Vignettenfilm zu erzählen, setzen wir auf eine simple, aber unterhaltsame Plattform-Idee, die jedes Thema einzeln umsetzt", sagt Tobias Feige, ECD bei BBDO Düsseldorf. "Das passt zur Always-on-Strategie der Postbank. Eine moderne Kampagnenstruktur mit Inhalten, die auf die individuelle Situation der Zielgruppe und jeden Kanal zugeschnitten sind", ergänzt Daniel Haschtmann, ECD bei BBDO Düsseldorf. Neben Feige und Haschtmann sind auch Ton Hollander, Jennifer Signon, Dominique Becker, Alexander Aussem und Felix Meiler für die Kreation bei BBDO zuständig. Ansprechpartner sind zudem Dirk Bittermann, Liselotte Schwenkert, Maren Otto (alle drei Beratung), Sabine Bönigk (TV-Department) und Birgit Paulat (Art Department). Die Motive shootete Manu Agah, die Regie zum Spot lag bei Benjamin Brettschneider, die Produktion bei Markenfilm Berlin und nhb verantwortete die Post-Production. Verantwortlich bei der Postbank sind Abteilungsdirektorin Marken und Marketingkommunikation Margret Dreyer und Senior Specialists Marken und Marketingkommunikation Axel Küster.