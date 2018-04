%%%FJR gewinnt Loacker-Etat%%%

Die inhabergeführte Agentur Fahrnholz & Junghanns & Raetzel kann ein alpenländisches Schwergewicht als Neuzugang auf der Kundenliste verbuchen: Der Südtiroler Waffelspezialist Loacker will im hart umkämpften deutschen Süßwarenmarkt in die Offensive gehen und hat sich in einem umfangreichen Agenturscreening für die Münchner Kreativen entschieden. Diese haben nun einen Spot vorgelegt, der die Premiummarke mit einem vor Genuß-Freude jodelnden Familienvater in Szene setzt.

Das 1925 von Alfons Loacker in Südtirol gegründete Familienunternehmen hat sich von einer kleinen regionalen Konditorei zu einer weltweit bekannten Marke entwickelt, die heute in über 100 Ländern vertreten ist. Von den fast 350 Mio. Euro Umsatz erwirtschaftet die A. Loacker AG aus Unterinn bei Bozen 70 Prozent im Ausland - besonders stark ist die Marke auch im Mittleren Osten und in Asien.

Der Kampagnenplanung waren intensive Marktforschungen in verschiedenen Testmärkten vorausgegangen. Medial liegt der Fokus beim Bereich offline aktuell ganz auf TV. Das Konzept ist auf 360°-Kommunikation angelegt und wird auch online ausgerollt. An weiteren Maßnahmen sind Anzeigen in der Fachpresse zum Ausbau der Distribution geplant, Anzeigen und Couponing-Aktionen in frauenaffinen Titeln, eine PR-Kampagne, Social Media-Aktionen und Gewinnspiele sowie Sampling-Aktionen, u.a. bei Veranstaltungen mit Südtirol-Bezug. Beim Kunden verantworten u.a. Yvonne Profanter, Head of Communications, Lara Consoli, Communications Manager, und Evelyn Obkircher, Product Management, die Maßnahmen. Agenturseitig wird die A. Loacker AG von Geschäftsführer Beratung & Strategie Thomas Junghanns, Kreations-Geschäftsführer Frederik Kittseiner, Etatdirektorin Bernadette Lange und CD Frederick Denk betreut.





Die Fahrnholz & Junghanns & Raetzel Werbeagentur wurde 1999 gegründet und arbeitet für Marken wie Generali, Campari und Who´s Perfect. Zuletzt hatten die Münchner die Etats des Nahrungsergänzungsmittel-Herstellers Veluvia (bekannt aus 'Höhle der Löwen') und den Garten-Center-Betreiber Dehner gewonnen.