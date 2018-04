%%%'Sea of Thieves' startet mit Influencer-Aktion%%%



Tauchgang auf Malta zum Launch des Spiels 'Sea of Thieves' (Foto: E. Krumpholz)

Im März wurde das Multiplayer Online-Abenteuer-Spiel 'Sea of Thieves', entwickelt von Rare, von den Microsoft Studios veröffentlicht. Die Hamburger Agentur Faktor 3 inszenierte zum Launch eine interaktive Schatzsuche mit Real Life Experience auf der Insel Malta. Dazu wurden vier der reichweitenstärksten YouTube-Gamer engagiert: Felix von der Laden (3,2 Millionen Abonnenten), PietSmiet (2,2 Millionen Abonnenten), Arazhul (1,2 Millionen Abonnenten) und Der Heider (380.000 Abonnenten).



Die Aktion folgte einer mehrstufigen Dramaturgie. Zuerst öffneten die Influencer im Spiel eine Flaschenpost, die eine Einladung zu der Aktion sowie ein Rätsel und Hinweise zur Lösung enthielt. Dann suchten die vier YouTuber gemeinsam nach dem Schatz und fanden heraus, dass dieser auf Malta liegt. An dieser Stelle verließen die Spieler die virtuelle Welt und reisten zu der Insel im Mittelmeer, wo sie eine Schnitzeljagd absolvierten. Mit einem U-Boot im 'Sea of Thieves'-Branding ging es im Tauchgang zum Wrack 'Rozi', wo die Schatztruhe geborgen und später in Valletta geöffnet wurde.



Die Aktion hatte eine potenzielle Reichweite von mehr als acht Millionen Menschen via YouTube, Livestream, Influencer-Marketing sowie Social Media. Die YouTuber berichteten vor allem über Instagram, Instagram Stories und Twitter.

'Sea of Thieves' ist seit dem Release (20. März 2018) von mehr als 100.000 Spielern gestreamt worden und hat vor kurzem die 2-Millionen-Spieler-Marke geknackt.