%%%AOK Rheinland-Pfalz/Saarland entscheidet sich für OMD Düsseldorf %%%

Im Pitch der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland mit Sitz in Eisenberg konnte sich OMD durchsetzen: Ab sofort betreut der Düsseldorfer Standort den Mediaetat der Krankenversicherung. Das Mandat umfasst die strategische Planung, den Einkauf und die Umsetzung aller Mediamaßnahmen.

Eine der ersten Aufgaben ist die Umsetzung einer neuen Kampagne, die am 23. April startet und sich vor allem an junge Familien und Schwangere wendet. Geplant sind Kommunikationsmaßnahmen im Bereich Radio und Out-of-Home. Aber auch digital wird OMD Düsseldorf für die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland aktiv, unter anderem in den Bereichen Social Media und Search.

"Uns hat vor allem die Regional- und Geoplanungsexpertise der Agentur beeindruckt", kommentiert Matthias Held, Koordinator Kommunikation/Medienentwicklung bei der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland. "Mit dem Ansatz, unsere Zielgruppen-Potenziale bis auf Geo-Grid-Ebene zu ermitteln und entsprechend gezielt kommunikativ anzusteuern, hat uns OMD Düsseldorf überzeugt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit."

Der Etatgewinn bestätige den Beratungsansatz der Agentur, bei dem sich alles um die individuellen Bedürfnisse des Kunden drehe, erklärt Andreas Törpel, Geschäftsführer von OMD Düsseldorf. OMD Germany beschäftigt in Deutschland über 800 Mitarbeiter an den vier Standorten Düsseldorf, Hamburg, München und Berlin. Die Agenturgruppe ist Teil von OMD Worldwide und gehört zur Omnicom Media Group.



Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland zählt mit mehr als 1,2 Millionen Versicherte, 49 Kundencentern, rund 400 Servicestellen und jährlich über 4.000 regionalen Gesundheitsangeboten zu den größten Versicherungen im Südwesten Deutschlands.