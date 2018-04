%%%Metro und Agentur Tropen suchen IT-Expertenmit Recruitment-Kampagne%%%

Der Großhandels- und Lebensmittelspezialist Metro in Düsseldorf baut sein Digitalgeschäft aus und sucht dafür Technologieexperten. Dazu entwickelte die Berliner Agentur Tropen eine zweiphasige Recruitment-Kampagne, um Tech-Professionals aus aller Welt für die Tochterfirma Metro-Nom zu gewinnen. Während der ersten Phase wurde ausschließlich über den Hashtag #TakeTheExit kommuniziert. In der zweiten, jetzt anlaufenden Phase, folgen Social Media- und Out-of-Home-Maßnahmen, die auf eine Microsite verlinken. Obwohl die Kampagne in Deutschland lanciert wird, ist die Kommunikation durchweg auf Englisch gehalten.

"Die Frage lautet doch: Wie kriegt man Tech-Professionals dazu, mal kurz vom Handy hoch zu schauen – mit Humor, mit Rätseln oder mit skurrilen Visuals?", so Benjamin Nuebel, Planner und Mitgründer der Tropen. Im Rahmen der Kampagne nehmen Videos (Agentur: bitteschön.tv) und Motive in der Form von Textaufgaben den stereotypen Alltag der IT-Branche auf die Schippe: Senior-Entwickler, die Druckerpatronen tauschen, hohe Fluktuation im Team und ein generell unzureichendes Verständnis von Softwareentwicklung.

Im aktuellen Video wird die Metro-Nom GmbH, eine Tochter von Metro, als Absender enthüllt. David Toborek, Head of IT Business Solutions, besetzt die Hauptrolle des Reveal-Videos (Regie: Stephen Korytko, Skin; Produktion: i like productions). Ein neuer Flight von Motiven lenkt die Aufmerksamkeit auf Zukunftsthemen, an deren Entwicklung Metro-Nom beteiligt sein wird – etwa automatisierte Lieferprozesse oder die Organisation einer Versorgungskette durch die ganze Welt.