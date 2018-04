%%%FJR gewinnt Kommunikationsetat von Lotto Bayern%%%

Die Münchner Werbeagentur Fahrnholz & Junghanns & Raetzel (FJR) hat sich in einem Pitch den

Kommunikationsetat von Lotto Bayern gesichert. FJR soll nun für den bayrischen Glücksspielanbieter, Deutschlands zweitgrößtes Unternehmen im Deutschen Lotto- und Totoblock, Werbekampagnen konzipieren. Geplant sind Funkspots, Plakatwerbung und Citylight-Poster ebenso wie Anzeigenwerbung in Tageszeitungen und Magazinen, Online- und Social Media-Maßnahmen und Verkehrsmittelwerbung an Taxis und Infoscreens. Darüber hinaus sollen POS-Maßnahmen für die rund 3500 Lotto-Annahmestellen in Bayern konzipiert werden. Auch das Corporate Design soll FJR im Rahmen der Zusammenarbeit weiter entwickeln. Mit der Mediabetreuung wurde die Agentur Mediaplus beauftragt.

Etatdirektor Thomas Junghanns geht die Aufgabe mit gespannter Erwartung an: "Die besondere Herausforderung in der Zusammenarbeit mit Lotto Bayern besteht in der Gratwanderung, aufgrund der staatlichen Trägerschaft der Lottogesellschaft den Spieltrieb der Menschen in geregelte Bahnen zu lenken und ein sicheres, die Grundbedürfnisse befriedigendes Angebot zu erstellen – ohne dabei allzu auffordernd oder gar anheizend zu wirken", so der FJR-Geschäftsführer. Andererseits gelte es, der ständig wachsenden Konkurrenz durch gewerbliche Spielvermittler ohne deutsche behördliche Lizenz wirkungsvoll zu begegnen, so Junghanns.

FJR wurde 1999 gegründet und betreut Kunden u.a. in den Bereichen Automotive, Banking, Food & Beverages, Entertainment und Software. Im Portfolio finden sich Unternehmen wie Acqua Panna, Campari, Emmi, Generali, Hexal, Nissan und Sixt.