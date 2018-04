%%%ADC New York: Jung von Matt stellt fast die Hälfte der deutschen Shortlist-Nominierungen%%%

Während sich die deutschen Agenturen hierzulande bereits für das ADC Festival in Hamburg bereit machen, können sich schon heute einige von ihnen Hoffnungen auf Edelmetall am Big Apple machen: Beim US-amerikanischen Pendant dem ADC New York haben Jung von Matt, Grabarz & Partner, Serviceplan, Cheil, Ogilvy, loved und thjnk insgesamt 45 Tickets für die Endrunde gezogen.



Jung von Matt hat mit 20 Nominierungen die drittmeisten Final-Tickets, nach BBDO New York mit 31 und Destu Tokyo mit 23. Die Edelmetall-Chancen entfallen auf 'Weihnachten 2117', 'Eat Karus', 'The Most German Supermarket' (alle für Kunde Edeka) sowie 'Netto - Easter Surprise' (Kunde: Netto) und 'Faith of a Few ' (Kunde: Mini). Dabei gehen alleine fünf Nominierungen an den Edeka-Weihnachtsspot.



Grabarz & Partner geht mit insgesamt sechs Shortlist-Plätzen ins Rennen: 'Small Space Sitting', 'Pax it' (beides für Kunde Ikea) und 'Loving ‘It’ ' (Kunde: Burger King Deutschland). Serviceplan hat mit 'Fittle - The First 3D Printed Braille Puzzle' (Kunde: LV Prasad Eye Institute), 'Adoptify' (Kunde: Tierschutzverein München) und 'The Reconciliation Wine' (Kunde: Penny) vier Nominierungen. thjnk und die Agentur-Tochter loved zählen drei Finalisten-Tickets für 'A Statement of Tolerance' (Kunde: ALI Getränke and Husumer Mineralbrunnen HMB). Ogilvy Germany sowie Cheil treten mit zwei Nominierungen an: Ogilvy mit 'Switch It Off' (Kunde: Amnesty International) und Cheil Germany mit 'The First Plastic Bag That Give Life' (Kunde: FEEDitBAG) und 'The Earworm Billboards' (Kunde: 3M Hong Kong).



Der diesjährige ADC New York zählt 514 Finalisten aus 34 Ländern, wobei die meisten aus den USA kommen. Dahinter folgen Japan, Deutschland, Kanada, Großbritannien, China und Frankreich. Die 97. Preisverleihung findet am 7. Mai 2018 im Industria, Meatpacking District, statt.