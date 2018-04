%%%PHD Germany eröffnet Standort in Hamburg%%%

Die Mediaagentur PHD Germany ist seit Anfang April auch in Hamburg ansässig. Nach Frankfurt und Düsseldorf bildet die Niederlassung in der Elbmetropole den dritten Standort in Deutschland des Omnicom-Networks. Infolge des erfolgreichen Volkswagens-Pitchs werden u.a. Teilbereiche des Automobilherstellers von Hamburg aus betreut. Die Räumlichkeiten der neuen Hamburger PHD-Dependance befinden sich im Atlantic Haus, dem Gebäude der PHD-Holding Omnicom Media Group Germany (und anderer Omnicom-Firmen), unmittelbar an den Landungsbrücken, am Zirkusweg 1.

Geführt wird das Büro von Axel Ahlbrecht, der als Managing Partner von der Omnicom Media Group Germany-Tochter areasolutions zu PHD wechselt. "Für PHD Germany ist es ein wichtiger Schritt, das weiterhin starke Wachstum der Agentur am deutschen Markt auf ein drittes Standbein zu stellen und potentiellen Kunden das PHD Leistungsangebot auch am Medien- und Werbestandort Hamburg in direkter Nachbarschaft zu den Kollegen der Omnicom Media Group Germany anbieten zu können", erklärt PHD CEO Holger Thalheimer.

PHD, eine Schwester von OMD, ist nach eigener Aussage "eine der schnellst wachsenden und meist ausgezeichnetsten Media- und Kommunikationsagenturen" mit über 4.000 Mitarbeitern in 80 Ländern weltweit. In Deutschland betreut die Agentur Kunden wie Audi, Bayer, Canon, Expedia, Porsche, SAP, Seat, Skoda, die Bundesregierung und Volkswagen.