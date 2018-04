%%%JvM/Neckar wieder mit Mark Wilms und jetzt mit vier GF%%%



Mark Wilms kehrt aus Selbständigkeit zu JvM zurück (Foto: JvM)

Das erlebt die Branche auch nicht so oft: Da verlässt ein Geschäftsführer eine Agentur, die im Anschluss ihre Führung neu aufstellt – und dann kehrt der Aussteiger nach knapp einem Jahr zurück. Diese 'Sehnsucht' nach alter Wirkungsstätte verspürte offenbar Mark Wilms, der als Geschäftsführer Beratung und Strategie zu Jung von Matt/Neckar zurückgeht. Der 45-Jährige hat das vergangene Jahr mit der Produktion und dem globalen Marketing von Luxustresoren für Superreiche verbracht.

Jetzt führt er wieder gemeinsam mit den beiden Gründern Achim Jäger und Peter Waibel sowie Dirk Hibbeler, der war zu Wilms Abschied von Sinner Schrader als Verstärkung gekommen, die südliche Speerspitze der JvM-Gruppe in Deutschland. In seiner neuen, alten Position will Wilms den Fokus auf die strategische Beratung internationaler Kunden legen.

Peter Figge sagt über diesen Move: "Erfolgreiche internationale Kommunikation entsteht durch herausragende kreative Ideen, hohe Digitalität und eine klare strategische Ausrichtung. Mit der erweiterten Führungsmannschaft bildet der Neckar nun exakt diese Anforderungen ab, um ein exzellentes kreative Produkt abzuliefern."

Zu den Kunden von Jung von Matt/Neckar gehören u.a. DTM, EnBW, Heine, Kärcher und Mey.