%%%ressourcenmangel mit neuer Consulting-Unit%%%

Die Berliner Agenturgruppe ressourcenmangel baut ihre Beratungs- und Umsetzungskompetenz aus und hat Daniel Auwermann als Head of Transformation zur Etablierung einer Consulting-Unit im Bereich Change Communications an Bord geholt. 2010 wechselte Auwermann ins Beratungsgeschäft. Zuvor war der Diplom-Kaufmann Marineoffizier. Für die Bundeswehr verantwortete er als Pressesprecher für die Vereinten Nationen die Kommunikation im Libanon und leitete für die Europäische Union die Medienarbeit für die Antipiraterie-Mission vor der somalischen Küste. "Daniel ist ein ausgewiesener Experte in den Bereichen Organisationsentwicklung, Verhandlungsführung sowie internationaler Vertrieb und Einkauf. Er hat Lust auf herausfordernde Themen und darauf, mit uns was zu gestalten", so Benjamin Minack, Co-Gründer und Chef der zur Hirschen Group gehörenden Agentur.

"Change Communication wird zu einer wichtigen Beratungsleistung, die wirkungsvolle Lösungen braucht. Wir zeigen diese durch nachhaltige Transformationsprozesse auf und unterstützen Unternehmen und institutionelle Kunden dabei, die Prozesse umzusetzen sowie die richtigen Worte für die damit zusammenhängenden Handlungen zu finden“, sagt Auwermann.

Zu ressourcenmangel gehören neben der Zentrale in Berlin auch Büros in Hamburg, Stuttgart und Dresden.