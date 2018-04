%%%Jung von Matt wird digitale Leadagentur von Huawei%%%

Der weltweit drittgrößte Smartphone-Anbieter arbeitet in der digitalen Kommunikation künftig mit Jung von Matt zusammen: Das Hamburger Team unter der Führung der beiden Kreativchefs Max Lederer und Thim Wagner sowie

Beratungschef Andreas Ernst haben im Pitch der Huawei Consumer Business Group Deutschland den Zuschlag geholt. Das Mandat umfasst neben digitalem Campaigning auch Social Media und die Betreuung der deutschen Website.

"Jung von Matt und Huawei ergänzen sich perfekt - Huawei lebt das digitale Zeitalter mit kreativen Innovationen und Jung von Matt entwickelt inspirierende Digitalkonzepte", sagt Gregor Almássy, Marketing Director Huawei Deutschland Consumer Business Group Deutschland. "Bereits bei der Pitch-Präsentation wurde deutlich, dass Jung von Matt aufgrund ihrer Ideen als digitale Leadagentur für kreative Konzepte zu uns passt." Gemeinsam wolle man Huawei in Deutschland zukünftig noch stärker in digitalen Kanälen positionieren, um die Marktposition weiter auszubauen. Das 1987 gegründete chinesische Telekommunikationsunternehmen ist in Deutschland seit 2001 aktiv, die Europazentrale der Huawei Consumer Business Group sitzt in Düsseldorf.

Erste Arbeiten aus der gemeinsamen Zusammenarbeit werden voraussichtlich bereits im Frühjahr 2018 zu sehen sein.