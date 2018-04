%%%Pahnke zeigt sich mit Valensina 'Frisch Verliebt'%%%

Die Hamburger Agentur Pahnke Markenmacherei startet ab Mai 2018 für den Fruchtsafthersteller Valensina aus Mönchengladbach die 360 Grad-Kampagne 'Frisch Verliebt' für das Produkt Valensina 'Erntefrisch Gepresst'. Das Verpackungs-Design soll mit Kussmündern auf den Flaschen die Aufmerksamkeit am PoS auf sich ziehen. Darüber hinaus wird die Kampagne auf Street Food Festivals, über Print-Kooperationen sowie in zahlreichen Online- und Social Media-Kanälen promotet. Ein TV-Spot lüftet das Geheimnis, wie die Kussmünder auf die Flaschen von Valensina 'Erntefrisch Gepresst' kommen. Die neue Sorte 'Ananas Pinke Guave' wird in Verkostungen beworben.

Zum Kampagnenstart Anfang Mai und bis Ende Juli ist in den Deckeln der Valensina 'Erntefrisch Gepresst'-Produkte ein Code abgedruckt, mit dem man auf der Aktionsseite www.valensina.de/frischverliebt Geld oder ein Wohnzimmerkonzert mit Tim Bendzko gewinnen kann.

Die Pahnke Markenmacherei beschäftigt als inhabergeführte Agentur derzeit mehr als 200 Mitarbeiter und betreut Kunden wie Storck, Lorenz und Zott. Lars Lammers leitet das Unternehmen seit diesem Jahr als geschäftsführender Gesellschafter.