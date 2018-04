%%%Springer & Jacoby Wien mit neuer Kampagne für Versicherer Uniqa%%%

Springer & Jacoby in Wien – ja, die Agentur gibt es noch an der Donau – hat für den österreichischen Versicherer Uniqa den neuen 25-sekündigen TV-Spot 'Babyphone' on air gebracht. Die wie jeher von den Geschäftsführern Ralf Kober und Paul Holcmann geleitete Agentur arbeitet schon länger für Uniqa in puncto Gesundheitsvorsorge-Werbung. Lag im Herbst der Schwerpunkt auf 'Einbettzimmer' sowie 'freier Arzt- und Spitalswahl', steht dieses Mal eine Serviceleistung im Mittelpunkt: Uniqa Med PLUS24service, die Ärzte-Hotline für Gesundheitsfragen mit dem sprechenden Protagonisten Baby Max.

"Max verkörpert in der Kampagne weiterhin das Sprachrohr und Bindeglied einer Generation anspruchsvoller, moderner Kunden und einer modernen Versicherung“, so Gabriela Rusu, Leitung Group Marketing & Communication beim Kunden. Agentur-GF Holcmann ergänzt: "Baby Max hat gewohnt hohe Ansprüche an Versicherungsdienstleistungen von heute und nutzt Uniqa-Serviceleistungen – ganz nach seinem Motto: ‚Meine gesunde Zukunft nehme ich besser selbst in die Hand‘ – selbstverständlicher als manch Erwachsener.“

