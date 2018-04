%%%9,58 Sekunden: Puma und Publicis Pixelpark legen 'schnellsten Geschäftsbericht der Welt' vor%%%



Der aktuelle Puma-Geschäftsbericht dauert lediglich 9,58 Sekunden, genauso lange wie Usain Bolts Weltrekord-Lauf 2009 (Foto: Publicis Pixelpark)

Im Auftrag des deutschen Sportartiklers Puma hat die Agentur Publicis Pixelpark den 'schnellsten Geschäftsbericht der Welt' umgesetzt. Das Herzstück bildet ein 9,58 Sekunden langer Film in der Online-Version des Geschäftsberichts: Er ermöglicht es dem Betrachter, interaktiv vor und zurück durch den Geschäftsbericht zu navigieren – während der Sprinter Usain Bolt zeitgleich seinen bis heute gültigen Weltrekord über die 100 Meter aus dem Jahr 2009 läuft. Den Pitch um den Geschäftsbericht gewann die Publicis Groupe-Tochter im November 2017. Neben dem Clip gestaltete die Agentur eine Microsite, die Einladung zur Hauptversammlung und Social Media-Maßnahmen, die das Unternehmensleitbild 'Forever Faster' auf den Punkt bringen sollen.

In dem Film '9,58 Seconds' wird Usain Bolts Weltrekord-Lauf aus dem Jahr 2009 über den die Inhalte des aktuellen Geschäftsberichts gelegt. Der Clip besteht aus 240 Einzel-Frames, in die die 250 Seiten des Geschäftsberichts eingebettet sind. Der User kann interaktiv vor und zurück navigieren, stoppen und lesen, während Bolt seinem Sieg und Weltrekord entgegenläuft. Absprungmarken ermöglichen es, aus dem Film heraus direkt zu den entsprechenden Themen auf der Microsite zu gelangen. Dort lassen sich alle Kapitel des Geschäftsberichts über Kacheln mit Mouse-over-Effekt ansteuern und nachlesen. Der Film wurde auf der Puma-Hauptversammlung am 12. April 2018 erstmals gezeigt und mit Social Media-Maßnahmen beworben.

Der schnellste Mann der Welt, Bolt, ziert auch die Titelseite der Print-Ausgabe. Diese kommt im schwarz-roten Look daher. Grau hinterlegte Seiten trennen den Finanzteil optisch vom Imageteil. Die Kapitel-Opener rücken die Puma-Markenbotschafter wie Selena Gomez, Lewis Hamilton, Cara Delevingne oder The Weeknd mit großen Schwarz-weiß-Fotografien in den Fokus.

"Eine Marke, die Schnelligkeit in ihren Genen hat wie keine andere, braucht natürlich auch einen Geschäftsbericht, der an allen vorbeizieht und der perfekt auf das Leitmotiv 'Forever Faster' einzahlt. Also noch ein Rekord mehr in diesem für Puma so erfolgreichen Geschäftsjahr", sagt Timm Weber, Chief Creative Officer bei Publicis Pixelpark.

Ulf Santjer, Global Director Corporate Communications bei Puma, ergänzt: "Unser Ziel ist es, die schnellste Sportmarke der Welt zu sein – und das soll sich natürlich auch in unserem Geschäftsbericht widerspiegeln. Ein ganz besonderer PUMA-Moment des Jahres 2017 war das letzte Rennen von Usain Bolt im Rahmen der Leichtathletik-WM in London und die Erinnerung an seinen atemberaubenden Weltrekordlauf in 9,58 Sekunden bei der WM 2009 in Berlin. Unser diesjähriger Geschäftsbericht und das dazugehörige Video ist deshalb eine Hommage an den schnellsten Mann der Welt und seine zahlreichen Erfolge."