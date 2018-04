%%%Generali und Tennisspielerin Angelique Kerber starten Online-Kampagne #FitmitAngie%%%



Angelique Kerber mit Petar Dobric, Leiter Customer Management & Marketing (links), und Giulio Benedetti, Leiter Unternehmenskommunikation & Public Affairs (rechts) (Foto:Generali Deutschland)

Nachdem im Januar 2017 die Sponsoring-Kampagne 'Generali bewegt Deutschland' angelaufen ist, baut das Münchner Versicherungsunternehmen sein Sport-Sponsoring weiter aus. Dabei soll auch die Zusammenarbeit mit Angelique Kerber fortgeführt werden: Das Ergebnis ist die Online-Kampagne #FitmitAngie. Die Tennisspielerin ist bereits seit 2016 Markenbotschafterin für Generali. Die Maßnahmen werden inhouse von der Marketing-Abteilung von Generali in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift 'emotion' unterstützt.



Im Rahmen der Online-Kampagne soll Kerber die Generali-Community in einem vierwöchigen Fitness- und Ernährungsprogramm coachen und sie auf die bevorstehende Laufsaison vorbereiten. Die Nutzer können sich zu drei verschiedenen Themenfeldern informieren, trainieren und sich beraten lassen: Motivation und mentale Fitness, aktives Leben und Bewegung sowie Ernährung. Wissenschaftliche Ratgeber, Tests zur Feststellung der eigenen Fitness und zur Unterstützung des Lernerfolgs sowie Lieblingsübungen und -rezepte von Kerber supporten die Community bei ihrer Trainingsvorbereitung.



Darüber hinaus soll ab dem Frühjahr 2018 erstmals ein Laufsportmagazin im deutschen Fernsehen starten, das ebenfalls von Generali initiiert und präsentiert wird. Weitere Infos dazu sollen folgen. Im Laufsport ist Generali nach eigenen Angaben bereits einer der führenden Sponsoren – so unterstützt es Marathon-Veranstaltungen in Berlin, Köln, Frankfurt am Main und München. Ergänzend zu den bereits bestehenden Marathon-Partnerschaften ist Generali seit diesem Jahr Titelsponsor der zweitgrößten Laufveranstaltung Deutschlands: Seit dem 12. April 2018 ist die Registrierung für den Generali Berliner Halbmarathon möglich, der Anfang 2019 erstmalig unter diesem Namen ausgetragen wird.