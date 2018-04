%%%Radio Advertising Award 2018: Doppel-Gold für Jung von Matts Sparkassen- und BMW-Spots%%%

Fünf Kategorien und strahlende Sieger: Die Agenturen GGH MullenLowe, Kolle Rebbe, Jung von Matt und ad.quarter stehen beim diesjährigen Radio Advertising Award auf dem goldenen Siegertreppchen. Jung von Matt räumte sogar zwei der Gold-Trophäen ab. Die Award-Jury rund um Präsidentin Britta Poetzsch (Chief Creative Officer, Track) vergab zum vierten Mal Edelmetall in den vier Kategorien Best Brand, Best Creative Activation, Best Storytelling und Best Innovative Idea.



Jung von Matt sicherte sich mit den Spots 'BWM Connected – Time To Leave' in der Kategorie Best Storytelling und 'Geld fürs Leben' für den Deutschen Sparkassen- und Giroband e.V. in der Kategorie Best Innovative Idea die beiden Gold-Auszeichnungen. Den goldenen Award in der Kategorie Best Brand erhielt der Spot 'Unordentliche Abenteuer' von GGH MullenLowe für den schwedischen Einrichter Ikea. Kolle Rebbe gewann in der Kategorie Best Creative Activation mit dem Spot 'Klaus' der Deutschen Lufthansa. Der Audience Award, dessen Gewinner die Radiozuhörer per Online-Voting bestimmen, ging dieses Jahr an die Agentur ad.quarter, die mit ihrem Spot 'Flensburger' überzeugten. Studio Funk war wie bereits in den vergangenen Jahren erneut das erfolgreichste Tonstudio mit Dreifach-Gold. Ebenfalls Gold erhielten die Produktionsstudios Hastings Music und Stefan Kraatz.





Die Gewinner der einzelnen Kategorien im Überblick:



Best Brand



In der Kategorie Best Brand werden imagebildende Spots ausgezeichnet, die sich positiv auf die Markenpräferenz auswirken und die Kraft haben, die Marke zu stärken. Neben GGH MullenLowe ist ad.quarter mit Silber für den Spot 'Flensburger' für die Flensburger Brauerei und Kolle Rebbe mit Bronze für den Spot 'Neuer Mensch' unter den Gewinnern.



Best Creative Activation

In der Kategorie Best Creative Activation steht die kreative Aktivierungskraft von Audio-Spots im Mittelpunkt. Ausgezeichnet werden Beiträge, die die Zuhörer im wahrsten Sinne des Wortes bewegen und dazu aktivieren, konkrete Handlungen vorzunehmen. Hier sicherten sich Kolle Rebbe mit dem Spot Klaus ebenfalls für die Deutsche Lufthansa die Gold-Trophäe. Silber bekam thjnk Berlin für den Spot 'Make Room For Passion', Kunde ist abermals Ikea. Heimat holte mit dem Spot 'Freie Demokraten – Das Doofgedicht' für die FDP-Bundesgeschäftsstelle Bronze.



Best Innovative Idea



In der Kategorie Best Innovative Idea suchte die Award-Jury das Ungehörte, das Neue, das Einzigartige: Auditive Konzepte, die sich über innovative Mittel Gehör verschaffen und in Erinnerung bleiben. Den ersten Platz sicherten sich hier Jung von Matt mit dem Spot 'Geld fürs Leben' für den Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V. Über Silber freute sich die Agentur add2. In Zusammenarbeit mit waveads entwickelte die Kreativagentur den personalisierten Werbespot 'Data Driven Dynamic Audio' für Eurowings. Ein weiteres Hörerlebnis erschuf der Bronze-Preisträger McCann Worldgroup Deutschland mit dem Spot 'Die längste Internetadresse der Welt' für Black & Decker.



Best Storytelling



In der Kategorie Best Storytelling steht die Geschichte eines Spots im Mittelpunkt: Macht sie neugierig? Bleibt sie im Kopf? Auch hier war Jung von Matt Gold-Gewinner mit dem Spot 'BMW Connected – Time To Leave'. Silber holten sich Grabarz & Partner mit dem Spot 'Schauermärchen' für das Kurt Heymann Buchzentrum. Die DDB Group strich Bronze mit ihrem Spot 'Aufnahmerituale' für Volkswagen ein.