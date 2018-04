%%%Best 18/1 Award meldet sich aus der Pause zurück und startet Einreichungsphase%%%

Der Print-Preis Best 18/1 Award startet im kommenden Monat zum 15. Mal, nachdem er sich ein Jahr Pause gegönnt hat. Die Einreichungsphase der Plakatmotive beginnt am 2. Mai 2018 und endet am 29. Juni 2018. Jeder Kreative hat die Möglichkeit, seine bereits vorhandenen Plakatmotive oder völlig neue Plakatideen ins Rennen zu schicken. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass sich das Gewinnermotiv für eine deutschlandweite Plakatierung eignen muss.

Zum Comeback des Best 18/1 gibt es Neuigkeiten: Die Einreichungsgebühr von 15 Euro pro Plakat entfällt. Das Voting des Gewinnermotivs erfolgt live am Abend der Preisverleihung. Die Vorjury hat zu diesem Zeitpunkt die Top 15 bereits gewählt und hieraus haben die Gäste vor Ort die Möglichkeit, ihren Favoriten selbst zu bestimmen. Der Erstplatzierte erhält eine Plakat-Kampagne im Mediawert von 750.000,00 Euro und 5.000 Euro cash. Die Preisverleihung findet am 20. September, wie gewohnt, in Köln statt.