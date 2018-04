%%%Audi und die Digital-Agentur Valtech planen ein Joint-Venture%%%

Die Audi AG mit Sitz in Ingolstadt und die Digital-Agentur Valtech wollen die Gemeinschaftsfirma Valtech Mobility GmbH gründen. Der Auto-Hersteller bestätigt die Pläne auf Anfrage von 'new business': "Mit diesem Schritt soll das IT-Partnernetzwerk von Audi erweitert und weitere Kompetenzen im Bereich agiler Software-Entwicklung aufgebaut werden." Die Gründung des Joint-Ventures steht noch unter Vorbehalt behördlicher Freigaben.

Bei Valtech handelt es sich um eine mit Zentrale in Paris angesiedelte internationale Digital-Agentur. In Deutschland umfasst das Valtech-Team gut 300 Leute, die außer am Haupt-Standort Düsseldorf auch in Köln, Frankfurt und München arbeiten. Zu den Kunden hierzulande gehört seit einigen Jahren auch Audi. Valtech hatte 2017 die Kölner Digital-Agentur people interactive von der Jung von Matt-Gruppe übernommen.