%%%Römerquelle und thjnk tauchen in Unterwasserwelten ein%%%



Erstling für Römerquelle: thjnk gestaltet einen TV-Spot mit Synchronschwimmern (Foto: thjnk)

Drei Körper bewegen sich zusammen und beleben eine Unterwasserwelt: Mit diesen Bildern präsentieren thjnk und Römerquelle die neue Dachkampagne mit dem bestehenden Claim 'Belebt die Sinne' für die österreichische Getränkemarke. Der TV-Spot 'Minerals' inszeniert die Zusammensetzung der Mineralstoffe, die dieses Wasser ausmachen. Neben dem Clip gehören Print-, Out-of-Home- und Social Media-Maßnahmen zum Kommunikationspaket.



Herz der Kampagne ist der 30-sekündige TV-Spot, der am 23. April österreichweit on Air geht und bereits auf der Website zu sehen ist. Produziert wurden die Spots von Iconoclast Germany. Regie führte das brasilianische Duo Alaska, das mit einem Team aus Synchronschwimmern und einem Unterwasser-Choreografen die Römerquelle-Welt zum Leben erweckte. Die Motive, fotografiert von Christian Lohfink, sind ab Mitte April auf Österreichs Straßen zu sehen.



Der Zusammenarbeit war ein mehrstufiger Pitch vorausgegangen, bei dem thjnk die österreichische Marke aus dem Hause Coca-Cola mit ihrem Konzept überzeugen konnte: Statt wie in der Vergangenheit zu betonen, wie Römerquelle die Sinne belebt, zeigt die neue Kampagne, was in Römerquelle die Sinne belebt.



"thjnk hat uns im Pitch überzeugt: mit einem tiefen Verständnis der Marke bei einem gleichzeitig vollkommen neuen, überraschenden Blick", kommentiert Sandra Lischka, Senior Brand Manager Römerquelle. "Mit der neuen Römerquelle-Kampagne bringen wir die stilvoll verfeinerten, einzigartigen Bilder und sinnlichen Contemporary-Elemente in eine perfekte Harmonie mit der unverkennbaren, aktualisierten Römerquelle-Melodie."



"Ikonisches Produktdesign, klarer Colorcode, überragende Qualität: Römerquelle hat wirklich alles – diese Zutaten haben wir in eine kreativ-strategische Markenplattform übersetzt. Unser Ansatz: weniger Behauptung, mehr Ursache", so Hendrik Heine, Geschäftsführer, thjnk Berlin.