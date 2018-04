%%%Ambassador Theatre kauft Mehr! Entertainment%%%

In der deutschen Entertainment-Branche hat sich eine bemerkenswerte Übernahme vollzogen: Die Ambassador Theatre Group (ATG), das weltweit führende Theater-Unternehmen mit Headquarter in Woking/Großbritannien, hat ihre Präsenz in Deutschland erheblich gestärkt und die 2008 in Düsseldorf gegründete Mehr! Entertainment-Gruppe übernommen. Der Mehr! Entertainment-Gründer Maik Klokow bleibt weiterhin als Geschäftsführer und Produzent an Bord.

Mit rund 500 Beschäftigten erzielte die Mehr! Entertainment-Gruppe 2017 eigenen Schätzungen zufolge einen Umsatz von ca. 50 Millionen Euro sowie einen Überschuss von zwei Millionen Euro. Im Jahr davor lag der Umsatz bei 42,5 Millionen Euro und der Überschuss bei 4,5 Millionen Euro.

Mit fünf Spielstätten in Berlin, Hamburg, Bochum, Düsseldorf und Köln gehört Mehr! Entertainment zu den wichtigsten Playern unter den Live-Entertainment-Unternehmen in Deutschland. Mit dem Mehr! Theater am Großmarkt Hamburg, dem Starlight Express Theater Bochum, dem Admiralspalast Berlin, dem Capitol Theater Düsseldorf und dem Musical Dome Köln erweitert ATG sein Portfolio an Theaterbühnen weltweit auf über 50. Wie die Mehr! Entertainment steht auch ATG für die Produktion neuer Shows, für die Programmgestaltung und den Betrieb von Veranstaltungsstätten sowie dem Vertrieb und dem Ticketing für all ihre Häuser.

Maik Klokow, CEO der Mehr! Entertainment: "Ich freue mich, dass ATG die Stärke der Mehr! Entertainment sowie die Vielfalt der Veranstaltungsstätten von Mehr! Entertainment in Europa erkannt hat. ATG teilt mein Engagement für die Zusammenarbeit mit den weltweit besten Produzenten, Kreativen sowie größten Entertainment- Unternehmen, um die bestmöglichen Shows zu präsentieren und ein erstklassiges Publikumserlebnis zu kreieren. Ich freue mich darauf, eine Schlüsselrolle beim weiteren Wachstum der Gruppe zu spielen und unsere gemeinsamen Stärken und unser Know-how dafür einsetzen."

Die ATG-Gruppe ist bereits mit der 1987 von Michael Brenner gegründeten BB Promotion-Gruppe (Stammsitz Mannheim) hierzulande aktiv. Die von CEO Ralf Kokemüller geführte BB Promotion gehört seit 2015 mehrheitlich zur ATG-Gruppe.