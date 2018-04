%%%Serviceplan inszeniert für Penny eine Hommage an die Currywurst %%%

Der Lebensmittel-Discounter Penny erweitert sein Eigenmarken-Sortiment: Bereits vor einem Jahr hatte der der Retailer mit Hauptsitz in Köln die Burger und Steaks von 'Butcher's' eingeführt, nun folgt eine Currywurst-Linie samt Currypulver, Saucen und Pommes. Wie bei den vor einem Jahr eingeführten Burgern basiert auch Butcher’s Currywurst auf einem Baukastensystem, das individuelle Kombinationen für die Zubereitung zu Hause ermöglicht. Die Launch-Kampagne geht unter dem Motto 'Kult-Wurst: Currywurst!' an den Start und wird von der Münchner Agenturgruppe Serviceplan verantwortet. Ab dem 16. April kommen Maßnahmen am PoS (Deckenhänger, Imageplakate, Fensterplakate und Warengruppentrenner), im TV, in Print und Hörfunk sowie Online über diverse Banner-Formate, eine Landingpage, Kurzfilme für Social Media sowie eine Influencer-Kampagne und eine Brand Story bei bild.de zum Einsatz. Im Spot wird die Currywurst im Retro-Look der 60er Jahre präsentiert und gleichzeitig der Wechsel zur heutigen Zeit vollzogen, in der die Currywurst immer noch beliebt ist. Die zwei 25-Sekünder werden ab sofort auf allen reichweitenstarken Sendern ausgestrahlt. Die Produktion liegt bei den Münchnern von e+p films sowie Neverest. Fotograf der Kampagnen-Motive ist Klaus Maria Einwanger.



Christoph Everke, Geschäftsführer von Serviceplan Campaign, erklärt: "Currywurst ist Kult und unsere Kampagne eine Hommage an sie. Wir feiern sie bei Penny mit viel Herzblut, Nostalgie und natürlich Sauce.