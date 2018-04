%%%Paulaner und thjnk gehen für Paulaner Zwickl an die Bar%%%



Paulaner und thjnk arbeiten für das neue Bier 'Zwickl' zusammen (Foto: Paulaner)

Die Münchner Brauerei Paulaner stellte bereits 2017 das neue naturtrübe Kellerbier 'Paulaner Zwickl' in einer Street-Art-Kampagne vor – nun geht die dazugehörige TV-Kampagne 'Herrlich ehrlich' live. Kreiert und realisiert wurden die drei zehn-sekündigen TV-Spots vom ortsansässigen Standort der Agenturgruppe thjnk. Das Bier wird in den Clips vom Protagonisten Ralf in einer Bar und nicht wie gewohnt im Paulaner Biergarten präsentiert. Die Produktion lag bei Tempomedia, Regie führte Sergej Moya. Ausgestrahlt werden sie ab heute auf allen reichweitenstarken Sendern.

"Es war uns wichtig, das Bier so zu kommunizieren, wie wir es mit unseren Braumeistern zusammen

entwickelt haben: hochwertig, ohne Schnörkel und authentisch – eben herrlich ehrlich", so Frank

Matthias, Leiter Brand Management, Paulaner.

thjnk ist seit 2017 Teil des WPP-Networks. Weltweit sind bei der mit Zentrale in Hamburg ansässigen Agentur rund 400 Mitarbeiter in 23 Ländern beschäftigt. An den deutschen Standorten Düsseldorf, Hamburg, Berlin und München werden Kunden wie Audi, Commerzbank, Ikea, Rewe und thyssenkrupp betreut. Für letztgenannten Klienten zog thjnk im Oktober 2016 die Customized Agency Bobby & Carl auf.