%%%One Show: 78 deutsche Arbeiten auf der Shortlist%%%

Die Endrunde im Rennen um die 45. One Show Awards hat begonnen: Für Deutschland treten 78 Finalisten-Cases an, 21 entfallen auf Jung von Matt. Weitere stammen von Grabarz & Partner, Kolle Rebbe, Grey, DDB, Serviceplan und Ogilvy. Die diesjährigen Gewinner werden im Rahmen der The One Club for Creativity’s Creative Week, die vom 7. bis 11. Mai in New York stattfindet, gekürt.

Jung von Matt holt die meisten Tickets für das Finale mit 'The Most German Supermarket' (Kunde: Edeka). Die Arbeit ist sechsmal nominiert. Außerdem auf der Shortlist sind 'Christmas 2117', 'Eatkarus' (beide für Kunde Edeka) sowie 'BVG x adidas - The Ticket Shoe' (Kunde: BVG) und 'Netto - Easter Surprise' (Kunde: Netto).

Neun Nominierungen hält Grabarz & Partner mit dem Burger King Deutschland-Case 'Loving ‘It’ '. DDB zieht mit sieben Nominierungen ins Finale, wobei fünf davon auf zwei Volkswagen-Projekte entfallen. Kolle Rebbe hat sieben Shortlist-Platzierungen, vier davon für den Deutsche Lufthansa-Film '#LifeChangingPlaces – Lofoten'. Grey hält sechs Nominierungen, drei davon für 'Open your Eyes' (Kunde: Terre des femmes - Menschenrechte für die Frau e.V.). Ogilvy und Serviceplan kommen je auf fünf Nominierungen. Ogilvy platzierte dabei 'Escalating GIFs' (Kunde: European Anti-Bullying Network) dreimal auf der Shortlist. Ebenfalls dreimal dabei ist die Serviceplan-Arbeit für den Tierschutzverein München 'Adoptify'.

Insgesamt stehen in diesem Jahr 1.643 Finalisten aus 42 Ländern in der Endrunde. Diese wurden aus 19.800 Einreichungen gewählt. Die meisten Endrunden-Teilnehmer stammen aus den USA mit 669, gefolgt von Großbritannien mit 117, Japan mit 94, Kanada mit 86, Deutschland mit 78, Brasilien mit 70, Frankreich mit 65 und Australien mit 59. In der Betrachtung der Agenturen hat BBDO New York die Nase mit 68 Nominierungen vorne. Jung von Matt ist als erfolgreichster deutscher Teilnehmer auf dem siebten Platz der globalen Einreicher zu finden. Alle Finalisten-Projekte finden Interessierte hier.