%%%Jung von Matt dominiert bei New York Festivals-Endrunde%%%

103 Nominierungen gehen bei der diesjährigen Final-Runde der New York Festivals an Jung von Matt. Die Hamburger nehmen damit fast die Hälfte der 290 Arbeiten umfassenden deutschen Shortlist ein. Weitere hiesige Agenturen im Finale sind Grabarz & Partner, BBDO, Kolle Rebbe, thjnk, TBWA, Heimat, Cheil, Serviceplan und Ogilvy.



Jung von Matts nominierte Projekte sind unter anderem 'Anna' (Kunde: Saturn), 'BVG x adidas - The Ticket-Shoe' (Kunde: BVG), 'Christmas 2117', 'Eatkarus', 'Masters of the Fire', 'The most German supermarket' (alle für Kunde Edeka), 'The worlds first walk-in campaign program' (Kunde: CDU) und 'The Gender Pay Gap Experiment' (Kunde: Terre des Femmes).

Die zweitmeisten Nominierungen mit 40 hat Grabarz & Partner für Arbeiten wie 'Kid's Dreams', 'The blind photographer', 'Watchdog' (alle für Kunde Volkswagen), 'Loving "It"' (Kunde: Burger King) und 'Small Space Sitting' (Kunde: Ikea).

Rang drei in der Betrachtung der meisten deutschen Nominierungen geht an Heimat. 25 Final-Tickets holen die Berliner mit Projekten wie '#SnowDrawings' (Kunde: Swisscom), 'Dark Diaries' (Kunde: FDP) und 'La Pa'z (Kunde: Otto).

Die weiteren Shortlist-Plätze gehen an BBDO (22x), Kolle Rebbe (20x), Serviceplan (15x), thjnk (15x), Ogilvy (11x), Philipp und Keuntje (10x), Grey (10x), TBWA (8x), Cheil (6x), DDB (3x), Interone (1x) und Oliver Voss (1x).