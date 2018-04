%%%PIA-Gruppe übernimmt Appico %%%

Das User Experience- und Interface-Designstudio Appico, Hamburg, wurde im März von der ortsansässigen PIA Performance Interactive Alliance übernommen. Mit dem Kauf will die ortsansässige Digitalagenturgruppe PIA für ihre Kunden den gesamten Customer Lifecycle von Marken und Services anbieten. Dabei "geht der Wert von UX mit seiner ganzheitlichen Nutzeransicht weit über die Usability hinaus – neben der reinen Nutzungsphase spielt ein reibungsloser Ablauf an allen Touchpoints eine Schlüsselrolle in der Kundenwertbeziehung", informiert PIA.

Appico wurde 2013 von den Geschäftsführern Gordian Frank und Sebastian Chill unter Beteiligung von thjnk-Chairman Michael Trautmann gegründet. Appico betreut Projekte für Kunden wie die Metro Group, Unitymedia, Electronic Arts oder Guess um. Mit dem Kauf durch PIA steigt Mitteilhaber Trautmann aus. Christian Tiedemann, CEO bei PIA: "Die Geschäftsmodelle unserer Kunden erfordern lückenlos positive Markenerlebnisse entlang des gesamten Customer Lifecycle. Mit Appico konzipieren und realisieren wir diese personalisierten Experiences für die Nutzer unserer Kunden.“

Appico wird mit unveränderter Geschäftsführung weiterhin unter eigenem Namen auftreten. Über den Kaufpreis haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.